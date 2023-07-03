وزير الداخلية الفرنسى يتفقد آثار أعمال الشغب التى شهدتها مدن فرنسية عدة

جدة - نرمين السيد - تفقد جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسى، اليوم الإثنين، آثار أعمال الشغب التى شهدتها مدن فرنسية عدة، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقال وزير الداخلية الفرنسى: "سنعيد تطبيق النظام والقانون فى عموم البلاد"، لافتًا إلى أنه تم نشر قوات متخصصة لإعادة النظام. كما أشار وزير الداخلية الفرنسى، إلى أنه سيتم إجراء تحقيقات فى الأحداث الأخيرة كلها. وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية أعمال شغب واحتجاجات إثر قيام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء عملية تفتيش على طريق فى نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. واندلعت أعمال شغب فى عدد من المدن الفرنسية، إذ أحرق المحتجون 2000 سيارة وتضرر نحو 500 مبنى، كذلك اعتقلت الشرطة أكثر من 1300 شخص كما أعلنت إصابة 79 شرطياً.

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