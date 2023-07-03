الداخلية الفرنسية: هدوء التوترات وتراجع أعداد الاعتقالات

جدة - نرمين السيد - وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أكدت الوزارة أن 157 شخصًا اعتقلوا ليلاً، مقارنة مع 700 شخص فى الليلة السابقة، إضافة إلى اعتقال أكثر من 1300 ليلة الجمعة.

وأضافت الداخلية الفرنسية، أن الأرقام المؤقتة تشير إلى أن ثلاثة من بين 45 ألف شرطى تم نشرهم ليلا أصيبوا، وأن أضرارا لحقت بنحو 350 مبنى و300 سيارة.

ودعت جدة الشاب الذى قتلته الشرطة فى إحدى ضواحى باريس، إلى انتهاء أعمال الشغب التى اندلعت فى أنحاء البلاد بسبب مقتله.

ومنذ مقتل الشاب، الثلاثاء الماضى، أضرم مثيرو الشغب النيران فى سيارات ونهبوا متاجر واستهدفوا مقار بلديات ومبان، منها منزل رئيس بلدية إحدى ضواحى باريس.

فيما منح الهدوء النسبى الذى أعقب خمس ليال من أعمال الشغب الصاخبة حكومة إيمانويل ماكرون، فرصة لالتقاط الأنفاس فى معركتها لاستعادة السيطرة على الوضع، بعد أشهر قليلة من احتجاجات واسعة النطاق على إصلاح نظام التقاعد، الذى لا يحظى بشعبية، وقبل عام من استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية.