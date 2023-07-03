اشتيه: إسرائيل ترتكب جريمة جديدة فى جنين ونطالب المجتمع الدولى بوقف العدوان

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، إن "إسرائيل ترتكب جريمة جديدة فى مخيم جنين"، مطالبا المجتمع الدولى بوقف العدوان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





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