بوتين يتلقى دعوة لزيارة كوبا

وقال السفير فيكتور كورونيلي، لوكالة الإعلام الروسية، إن بوتين "تلقى دعوة لكننى لا أعرف كيف ستسير خططه.. زار رئيس كوبا، موسكو فى وقت ليس ببعيد، فى نوفمبر من العام الماضي، لذلك لم يمر وقت كبير"، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وعززت كوبا وروسيا، وهما حليفتان سياسيتان منذ وقت طويل وتخضعان لعقوبات أمريكية، العلاقات الاقتصادية من خلال تسهيل التجارة والاستثمار للتحايل على تلك القيود.
وأضاف كورونيلى إن كوبا استقبلت 66 ألف سائح من روسيا حتى الآن هذا العام، مضيفًا أن استئناف الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) للرحلات المنتظمة إلى كوبا سيعنى على الأرجح زيارة 100 ألف سائح روسى للجزيرة فى عام 2023.
وعندما التقى الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل، نظيره الروسى بوتين، عام 2022، نقل إليه تحية شخصية من الزعيم الكوبى السابق راؤول كاسترو وأدان العقوبات الغربية على روسيا.
وذكر كانيل لبوتين، بحسب نص من الكرملين: "أود أن أقول مجددًا إن بإمكان روسيا الاعتماد دائمًا على كوبا، مع خالص تمنياتنا".
وتابع: "سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان استمرار نمو علاقاتنا وتعزيزها".
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