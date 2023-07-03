الجيش السودانى: نستقبل من يستطيع حمل السلاح من الشباب لتجهيزهم

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش السودانى، اليوم الإثنين، استقبال من يستطيع حمل السلاح من الشباب، لتجهيزهم تنفيذا لتوجيهات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووقعت اشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى مدينة أم درمان، أمس الأحد. ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، ما أدى إلى نزوح الملايين من أبناء السودان، ومقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

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