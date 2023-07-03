المنسقة الأممية فى فلسطين تطالب الاحتلال بتأمين دخول الإسعاف لـ جنين

جدة - نرمين السيد - وأعربت هاستينجز فى تغريدة نشرتها على موقع تويتر، اليوم الإثنين، عن القلق البالغ من حجم الهجوم الإسرائيلى العسكرى على جنين ومخيمها، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.