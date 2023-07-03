العالم اليوم - في أول تعليق له.. ماذا قال شويغو عن تمرد فاغنر؟

انتم الان تتابعون خبر في أول تعليق له.. ماذا قال شويغو عن تمرد فاغنر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 03:22 مساءً - وصف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الاثنين، محاولة التمرد التي قامت بها مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بـ"الاستفزاز" الذي قال إنه لم يؤثر على القوات النظامية.

وقال شويغو في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء إن تمرد فاغنر "الاستفزاز لم يؤثر على تصرفات مجموعات القوات. استمر الجنود بشجاعة ونكران الذات في حل المهام الموكلة إليهم".

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "هذه الخطط فشلت في المقام الأول لأن أفراد القوات المسلحة الروسية أظهروا الولاء لقسم واجباتهم العسكرية".

ويعد هذا التصريح التعليق الأول الذي يدلي به وزير الدفاع الروسي بشأن تمرد مجموعة فاغنر بين يومي 23 و25 يونيو الماضي.

وبعد يوم من نهاية التمرد القصير إثر وساطة رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، ظهر سيرغي شويغو خلال زيارة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنه لم يدل بأي تصريحات حينها.

وكان شويغو هدفا للانتقادات اللاذعة التي أطلقها قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجن، قبل محاولة التمرد وخلالها، إذ اعتبر أنه يمثل القيادة العسكرية الروسية "الفاسدة والتي تفتقر للكفاءة"، فضلا عن التضحية بآلاف الجنود في أوكرانيا.