نتنياهو: المعادلة تغيرت وسنضرب «الإرهاب» فى كل مكان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال مكتب نتنياهو، إن المشاورات الأمنية ناقشت سير العملية العسكرية فى جنين. ويشهد مخيم جنين بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بالمخيم وأسفر عن وقوع شهداء ومصابين.

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