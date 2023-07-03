مدير مستشفى جنين: الهلال الأحمر يواجه مضايقات.. وغالبية المصابين من الشباب

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الهلال الأحمر تواجه مضايقات وإطلاق نار تحول دون وصولها إلى المصابين، لكننا نعمل على تأمين وصول الكوادر الطبية وتأمين الإسعافات.

كما أعلن وجود 50 جريحا و8 شهداء فى مختلف مستشفيات المحافظة، مشيرا إلى أنه يتم توفير جزء كبير من الإمدادات اللوجستية للمصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.