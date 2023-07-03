جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الهلال الأحمر تواجه مضايقات وإطلاق نار تحول دون وصولها إلى المصابين، لكننا نعمل على تأمين وصول الكوادر الطبية وتأمين الإسعافات.
كما أعلن وجود 50 جريحا و8 شهداء فى مختلف مستشفيات المحافظة، مشيرا إلى أنه يتم توفير جزء كبير من الإمدادات اللوجستية للمصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير مستشفى جنين: الهلال الأحمر يواجه مضايقات.. وغالبية المصابين من الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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