الولايات المتحدة توصى رعاياها بإعادة النظر فى السفر إلى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإدارة الأمريكية أن "حكومة الصين تطبق القوانين المحلية بشكل تعسفى، بما فى ذلك إصدار حظر خروج على المواطنين الأمريكيين ومواطنى الدول الأخرى، دون إجراءات عادلة وشفافة بموجب القانون".
وأشارت إلى أنه "قد يتم احتجاز المواطنين الأمريكيين المسافرين أو المقيمين فى جمهورية الصين الشعبية دون الوصول إلى الخدمات القنصلية الأمريكية أو الحصول على معلومات حول جرائمهم المزعومة".
ولفت التحذير إلى أنه "يمكن استخدام حظر الخروج لإجبار الأفراد على المشاركة فى تحقيقات الحكومة الصينية، والضغط على أفراد الأسرة للعودة من الخارج، وحل النزاعات المدنية لصالح المواطنين الصينيين، وكسب نفوذ تفاوضى على الحكومات الأجنبية".
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