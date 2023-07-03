أطباء بلا حدود: الطرق المؤدية إلى جنين مغلقة أمام سيارات الإسعاف

جدة - نرمين السيد - وأشارت المنظمة إلى أن "تصريحات إسرائيل بأن البنية التحتية العسكرية هى فقط المستهدفة تتعارض بشكل صارخ مع ما نراه"، لافتة إلى أن الجرافات الإسرائيلية دمرت الطرق المؤدية إلى مخيم جنين، ما عرقل وصول الإسعاف إلى المرضى.
ويشهد مخيم جنين بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بالمخيم وأسفر عن وقوع شهيد ومصابين.
وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من القدس، إن ما يزيد على 100 آلية عسكرية تشارك فى الاجتياح البرى للاحتلال الإسرائيلى لمخيم جنين.
وأضافت أبوشمسية، فى رسالة على الهواء، أن مخيم جنين يشهد انقطاعا للتيار الكهربائى والإنترنت؛ بسبب القصف الإسرائيلى، لافتة إلى أن هناك اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلى مع تجدد القصف الإسرائيلى على المخيم.
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