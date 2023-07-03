جيش الاحتلال يستهدف مستشفى ويقصف مبنى سكنيا خلال عدوانه على جنين

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال قصفت عمارة سكنية فى المخيم بصاروخين، وتم إخلاؤها من ساكينها بالكامل، مشيرة إلى أن القصف تسبب فى تدمير الطابق الثالث للعمارة بالكامل.
وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مواطنين فلسطينيين كانوا ينتظرون أمام قسم الطوارئ فى مُستشفى ابن سينا، موضحة أن قوات الاحتلال تستخدم المواطنين الفلسطينيين دروعا بشرية فى منطقة "طلعة الغبز" فى مُخيم جنين.
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