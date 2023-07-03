العالم اليوم - الإرهاب في الساحل والصحراء يتقدم نحو "خليج غينيا"

انتم الان تتابعون خبر الإرهاب في الساحل والصحراء يتقدم نحو "خليج غينيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 05:21 مساءً - تتقدم كتائب المجموعات الجهادية (نصرة الإسلام والمسلمين، وداعش، والقاعدة) بشكل شبه يومي على أراضي بوركينافاسو، بعد أن فرضت نفسها واقعا معاشا في مالي المجاورة، فيما اعتبره مراقبون تقدما واضحا يسعى للوصول إلى خليج غينيا الذي تريد هذه التنظيمات الوصول إليه للخروج من عزلة الصحراء وطوقها، إلى فسحة شواطئ البحر التي قد تمتد فيها أعمالها لتصل إلى تهريب الأسلحة، أو إلى القرصنة البحرية مثل ما حدث في الصومال.

- منذ رحيل التشكيلات العسكرية الأوروبية، وتلك التابعة لدول الساحل، وأخيرا قوات الأمم المتحدة "مينوسما" من مالي، صعّدت هذه الجماعات هجماتها في مالي وبوركينافاسو المجاورة محرزة تقدما لافتا، عجزت أمامه الأنظمة العسكرية الحديثة التي انقلبت على السلطة في البلدين.

معضلة فاغنر

لا يبدو أن قوات فاغنر الروسية التي جلبت من قبل دول المنطقة تمثل بديلا أمنيا، إذ اتضح أن مهمتها تتوقف على حماية الأنظمة القائمة من السقوط، وليس خوض حروب نيابة عنها.

اقتتال الجماعات المتشددة

تقدم الجماعات الجهادية على الأرض كان سيكون أسرع، لولا اقتتالها مع بعضها.. ومحاولة كل واحدة منها فرض سطوتها لتكون الأحق بتأسيس "دولة الخلافة" المنتظرة.

أدى اليأس المسيطر على بعض الأوساط السياسية في مالي وبوركينافاسو، إلى الدعوة لحوار مع الجماعات الجهادية، بالخصوص "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التي تفيد تسريبات أنها وعدت بالتهدئة والحوار في حال رحلت القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة من مالي.

تفوق ميداني للإرهابيين

إزاء تزايد عمليات التوغل والهجمات الدامية في دول الساحل، تعمل دول خليج غينيا (بنين وتوغو وغانا وساحل العاج) المطلة على الخليج على تطوير قدراتها، لكن مخاوفها كبيرة جدا بسبب التفوق الذي أظهرته الجماعات المتطرفة على الجارتين مالي وبوركينافاسو، آخرها مجزرة دموية مطلع الأسبوع قتل فيها 100 جندي على يد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في بوركينا.