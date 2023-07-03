الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين ومخيمها

جدة - نرمين السيد - أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات التى قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيّمها، من خلال القصف الجوى وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وشددت الخارجية الإماراتية فى بيان لها اليوم الاثنين، على ضرورة الوقف الفورى للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطينى، وحثت السُلطات الإسرائيلية على عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتؤدى إلى تدهور الأوضاع وتوسيع دائرة العنف، وإلى الالتزام بأحكام القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن. كما شددت الوزارة على ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية؛ لوقف إطلاق النار لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، وأكدت دعم دولة الإمارات لجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة فى هذا الإطار، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التى تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون، فى عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى، على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة ليل الأحد الاثنين.

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