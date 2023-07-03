العالم اليوم - الأسواق الخليجية باللون الأخضر بدعم من زيادة أسعار النفط

انتم الان تتابعون خبر الأسواق الخليجية باللون الأخضر بدعم من زيادة أسعار النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 06:22 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الاثنين، مع صعود أسعار النفط، وكان مؤشر دبي أكبر الرابحين في المنطقة.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من اليوم، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا خفض الإمدادات في أغسطس، مما تغلب على مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية.

تحركات الأسهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.6 بالمئة وسهم بنك لإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، ثلاثة بالمئة.

وقال جورج بافيل المدير العام في "كابيكس دوت كوم ميدل إيست"، إن سوق الأسهم في دبي استأنفت التداول بأداء قوي بفعل تحسن معنويات المتعاملين.

وأضاف "واصل المؤشر الرئيسي صعوده بعد فترة قصيرة من الركود مدعوما بصعود قطاعات متعددة بفضل قوة الاقتصاد المحلي".

كما صعد مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.8 بالمئة وسهم اتحاد اتصالات 2.4 بالمئة.