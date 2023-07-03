أوكرانيا تتهم مسؤولا أمنيا سابقا بالخيانة

وأُلقى القبض على أوليه كولينيتش، الذى كان يترأس إدارة القرم فى جهاز أمن الدولة الأوكرانى، فى يوليو الماضى لاتهامه بتجنيد عملاء آخرين موالين لروسيا بأوامر من موسكو حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".
قال المحققون إن كولينيتش كان يعمل لصالح جهاز الأمن الاتحادى الروسى، وكان يشرف عليه مسؤولون أوكرانيون سابقون آخرون انشقوا إلى موسكو التى شنت غزوًا واسع النطاق على أوكرانيا فى فبراير 2022.
وقال فاسيل ماليوك، رئيس جهاز أمن الدولة الذى أشرف على عملية اعتقال كولينيتش، فى بيان "هذه إشارة واضحة لجميع الذين يعملون لصالح العدو ستعثر عليك إدارة أمن الدولة بالتأكيد وستجعلك ترد على ما فعلته".
وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكى، العام الماضى باعتقال كولينيتش كجزء من عملية "التطهير الذاتى".
وأقال الرئيس زيلينسكى أيضًا رئيس جهاز أمن الدولة آنذاك، إيفان باكانوف، وكبير المدعين فى أوكرانيا، قائلًا إن هناك عشرات من حالات التعاون من قبل أعضاء وكالاتهم.
وقالت الشرطة إن السُلطات الأوكرانية تحقق أيضًا مع أندرى نوموف، الرئيس السابق لقسم الأمن الداخلى فى جهاز أمن الدولة، والذى ظهر فى صربيا العام الماضى فى سيارة مملوءة بالنقود والزمرد.
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