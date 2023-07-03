عاجل.. مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: اتصالات مكثفة لوقف العدوان على جنين

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر مصرية مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، إن هناك اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلى لوقف العدوان على جنين.



جدة - نرمين السيد - قالت مصادر مصرية مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، إن هناك اتصالات مكثفة مع الجانب الإسرائيلى لوقف العدوان على جنين. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد اقتحمت صباح اليوم الإثنين، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور.

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