القاهرة الإخبارية: الرئاسة الفلسطينية تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد اقتحمت صباح اليوم الإثنين، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور.

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.