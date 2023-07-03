عاجل.. الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء فى جنين إلى 9 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية، فى وقت سابق اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى يستهدف بشكل مُباشر الصحفيين فى "جنين" ومخيمها، فى محاولة لإخفاء جريمته المتواصلة منذ فجر اليوم وأدت لاستشهاد 8 مواطنين وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أن محاصرة الطواقم الإعلامية لأكثر من ساعتين داخل منزل بالمخيم، والتعرض للصحفيين بالرصاص، والاستيلاء على كاميرا وجهاز بث وتفجيرهما يأتى ضمن سياسة إخفاء جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطينى.

وخاطبت الوزارة الاتحاد الدولى للصحفيين وكل المنظمات المدافعة عن حرية الرأى لتوفير الحماية العاجلة لفرسان الحقيقة، وعدم انتظار ساعة الصفر وتكرار جريمة اغتيال ريحانة الإعلام الفلسطينى، شيرين أبو عاقلة، على أرض مخيم جنين.