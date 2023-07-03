العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لـ "أسلحة" في مسجد الأنصار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 07:20 مساءً - نشر الجيش الإسرائيلي صور لما قال إنها أسلحة ومتفجرات، تم العثور عليها داخل مسجد الأنصار في جنين، حيث زعم تحصن مسلحين بداخله.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: بعد تبادل لإطلاق النار قوات جيش الدفاع تدخل الطابق السفلي من المسجد حيث تحصن مسلحون فلسطينيون وعثرت على حفرتين تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة.

وقع تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين مسلحين خلال الساعات الماضية في مسجد على علاقة بمنظمات إرهابية في مخيم جنين.

قام المقاتلون بتوجيه من "الشاباك" وهيئة الاستخبارات العسكرية بتفتيش الطابق السفلي من المسجد، ليعثروا على حفرتي أسلحة تحوي على المتفجرات والأسلحة والمعدات العسكرية.

تقوم القوات الآن بإحباط مفعول الأسلحة. وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم جنين وفرض حصارا على مسجد بزعم تحصن مسلحين داخله قبل أن يقصفه بالمسيرات، فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العملية العسكرية المحتدمة، منذ فجر الاثنين، إلى 8 بينما أصيب أكثر من 40 بجروح، إصابات 10 منهم خطيرة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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