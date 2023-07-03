العالم اليوم - سلطنة عمان تعلن تأسيس "مدينة خزائن الاقتصادية"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 07:20 مساءً - أعلنت سلطنة عمان عزمها إنشاء مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة تسمى "مدينة خزائن الاقتصادية" تخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد صدر مرسوم سلطاني ينص على إنشاء منطقتين حرتين في مدينة خزائن الاقتصادية.

كما نص المرسوم على إجازة اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع لمدينة خزائن، على أن تكون "شركة عُمان اللوجستية ش.م.م" هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.

كما ستكون "شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م" هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.

وكانت الميزانية العامة لسلطنة عمان قد سجلت فائضا بنحو 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) بنهاية 2022، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وكانت الميزانية المعتمدة في بداية العام الماضي تتوقع عجزا بقيمة 1.55 مليار ريال.

الفائض في الميزانية العمانية جاء بعد ارتفاع الإيرادات الفعلية بنسبة 37 في المئة مقارنة بالإيرادات المقدرة لتسجل 14.473 مليار ريال، بينما بلغ الإنفاق العام الفعلي 13.329 مليار ريال.