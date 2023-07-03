عاجل.. أبو مازن: نطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، المجتمع الدولى بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، وذلك على خلفية العملية العسكرية التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى على جنين.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال الرئيس الفلسطينى، إنه وجه الحكومة بتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود جنين. ودعا الرئيس الفلسطينى أمناء الفصائل الفلسطينية إلى عقد اجتماع طارئ، داعيا الشعب الفلسطينى للدفاع عن مقدسات وطنه وأرضه المشروعة.

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