العالم اليوم - مصادر: مصر تجري اتصالات لوقف الهجوم الإسرائيلي بجنين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 09:22 مساءً - قالت مصادر فلسطينية رفيعة، الاثنين، إن مصر تجري اتصالات مكثفة مع إسرائيل لوقف هجومها الواسع النطاق في جنين شمالي الضفة الغربية.

وكانت الخارجية المصرية أصدرت بيانا في وقت سابق اليوم أكدت فيها إدانة القاهرة بأشد العبارات "الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة".

وأكد البيان "رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنساني الدولي الذي يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".

وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر الاثنين إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين، تعد الأكبر منذ 20 عاما.

واستعان الجيش بآلاف الجنود ومئات المركبات والطائرات المسيّرة في العملية العسكرية المستمرة حتى الآن.

وأسفرت العملية الإسرائيلية عن قتل 8 فلسطينيين وإصابة 50 آخرين حتى الآن.