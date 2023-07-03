نائب بلدية جنين للقاهرة الإخبارية: الاحتلال جرف الشوارع وفجر خطوط المياه

جدة - نرمين السيد - وأضاف نائب رئيس بلدية جنين فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال قام بتفجير خطوط المياة الرئيسية فى جنين والأحياء المجاورة.
وأوضح أن المؤسسات الدولية تتدخل لمحاولة تقديم الخدمات للجرحى فى جنين، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائى والمياه عن عديد من الأحياء المجاورة لجنين.
وتابع أن أحد الشهداء ظل ينزف حتى الموت لصعوبة وصول الإسعاف إليه، داعيا المجتمعين الدولى والعربى للتدخل لإيقاف العدوان الإسرائيلى فى جنين.
وأشار نائب رئيس بلدية جنين إلى أن الاحتلال الإسرائيلى، يستخدم عشرات الأسر فى العمارات السكنية دروعا بشرية.
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