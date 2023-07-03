جدة - نرمين السيد - وأضاف شويجو -فى تصريحات نقلتاه قناة (روسيا اليوم)- إن تمرد فاجنر استفزاز لم يؤثر على تصرفات مجموعات القوات، و"هذه الخطط فشلت فى المقام الأول لأن أفراد القوات المسلحة الروسية أظهروا الولاء لقسم واجباتهم العسكرية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الروسى: تمرد فاجنر لن يؤثر على القوات النظامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.