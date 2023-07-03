المستشار الألمانى يتباحث هاتفيا مع زيلينسكى حول الأوضاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الاثنين إن المستشار الألمانى أولاف شولتس تباحث هاتفيا مع الرئيس الأوكرانى فولودمير زيلينسكى وناقش معه الوضع السياسى والعسكرى والإنسانى فى أوكرانيا.





وأضاف المتحدث -فى تصريح صحفى- إن الرئيس الأوكرانى شكر الحكومة الفيدرالية الألمانية على الدعم العسكرى لا سيما لتعزيز الدفاع الجوى الأوكرانى والمدفعية.

وجدد المستشار الألمانى تأكيد التضامن المستمر والثابت مع أوكرانيا فى مواجهة عدوان روسيا. وأعلن أن ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بما فى ذلك فى المجال العسكرى، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

ودعا المستشار الألمانى والرئيس الأوكرانى إلى تمديد اتفاقية الحبوب تحت رعاية الأمم المتحدة إلى ما بعد 17 يوليو، ما يساعد على تحسين وضع الغذاء العالمى.

واتفق الجانبان على مواصلة التبادل البناء بينهما، وأيضًا بهدف الدعم العالمى لحل السلام والبقاء على اتصال وثيق.