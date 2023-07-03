شاب فلسطينى يطعن مستوطنا قرب تل أبيب

جدة - نرمين السيد - أفادت الأنباء بإصابة مستوطن إسرائيلى فى عملية طعن فى تل أبيب، تزامنًا مع تشديد الحصار الإسرائيلى على مخيم جنين للاجئين، ضمن عملية عسكرية وصفت بـ"الأشرس" منذ الانتفاضة الثانية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإٍسرائيلية، اليوم الاثنين، أنّ مستوطنًا أصيب بجروح جرّاء تنفيذ شاب فلسطينى عملية طعن فى بنى براك، فى تل أبيب.

واستجابة للدعوات الفلسطينية المتصاعدة لمساندة جنين، نفذ شاب فلسطينى يبلغ من العمر 14 عامًا، وهو من الضفة الغربية المحتلة عملية الطعن، فى مسعى لتشتيت الاحتلال الإسرائيلى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد بدأ فجر اليوم الاثنين، عملية عسكرية واسعة النطاق على مدينة جنين ومخيمها، شمالى الضفة الغربية، بذريعة تدمير البُنى التحتية المسلحة فى المخيم.

وأسفرت العملية عن استشهاد 9 أشخاص، وإصابة 50 شخصًا بجروح، بينها 10 إصابات خطرة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.