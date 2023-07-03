العالم اليوم - تألق في لعبة "فانتاسي".. الدوري الإنجليزي يحتفي بشاب مصري

انتم الان تتابعون خبر تألق في لعبة "فانتاسي".. الدوري الإنجليزي يحتفي بشاب مصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 10:20 مساءً - احتفى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي‎ ‎الممتاز، بالشاب المصري عبد الله عمرو، لحصده المركز الثاني عالميا في ‏لعبة "فانتاسي" الإلكترونية التي شهدت منافسة بين 11 مليون شخص من مختلف دول العالم في الموسم ‏الفائت من "البريميريلغ".‏

وتعد "فانتاسي" محاكاة لمباريات الدوري الإنجليزي تابعة لـ "البريميرليغ" تمنح المشتركين‎ ‎‏الفرصة في اختيار ‏تشكيلة من نجوم كرة القدم لكافة اللقاءات ليحصدوا عبر قوانين اللعبة النقاط من خلال مشاركة ‏اللاعبين ومدى إجادتهم في مراكزهم المتنوعة.‏

ويتحدث عمرو عن التجربة لموقع "دوت الخليج" قائلا: "عقب انتهاء الجولة الأخيرة في الدوري ‏الإنجليزي وفوزي بالمركز الثاني في (فانتاسي) استقبلت رسالة بريدية من إدارة (البريميرليغ) للتهنئة ‏والتنسيق لإجراء مقابلة مصورة للاحتفاء بإنجازي".‏

ويضيف الشاب العشريني لموقع "دوت الخليج": "شعرت بالسعادة بعد نشر المقابلة على الحساب ‏الرسمي للدوري الإنجليزي باللغة العربية، ثم التواصل معي مرة أخرى لترتيب حصولي على جائزة خاصة ‏وهي قضاء عدة أيام في بريطانيا، وحضور مباراة في الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات في الموسم المقبل".‏

‏ ويتابع عمرو لموقع "دوت الخليج": "جاري التنسيق لتحديد موعد المباراة حيث أرغب في حضور أحد ‏لقاءات فريقي المفضل مانشستر يونايتد على ملعبه الشهير أولد ترافورد".

ويؤكد ابن محافظة القليوبية على مشاركته في "فانتاسي" منذ 5 سنوات نظرا لشغفه بالدوري الإنجليزي ‏ومتابعته عدد كبير من المباريات، موضحا أن حبه لكرة القدم ونجوم "البريميرليغ" ساهم في ‏تفوقه عالميا في اللعبة الإلكترونية وصعود نجمه خلال فترة وجيزة.‏

ويذكر عمرو لموقع "دوت الخليج": "لم أظفر بمقاعد متقدمة في الترتيب العالمي للعبة خلال السنوات ‏الماضية لكن حصلت على خبرات واسعة في كيفية الاختيار الأنسب لتشكيل كل مباراة وعقلية أشهر المدربين ‏فضلا عن اللاعبين الذي يمكن الاعتماد عليهم أثناء اللقاءات المهمة".‏

ويسترسل صاحب المركز الثاني في "فانتاسي" لموقع "دوت الخليج": "من أجل حصد أكبر عدد من ‏النقاط كان لابد من متابعة مباريات كثيرة في كل جولة بالدوري الإنجليزي، ومشاهدة اللقاءات الصحفية ‏للمدربين لمعرفة أخبار الإصابات ورؤيتهم تجاه المنافسين".‏

ويردف عمرو لموقع "دوت الخليج": "بدأت بقوة الموسم الماضي، ومع مرور الوقت قفزت ‏عالميا إلى المقدمة ثم تقدمت للمراكز الأولى في الجولات الأخيرة بـ (فانتاسي) وباتت المنافسة محتدمة مع ‏اللاعب الأذربيجاني علي جهانجيروف حتى النهاية ثم اقتنص مني المركز الأول".‏

ويضيف الشاب العشريني لموقع "دوت الخليج": "كان لدي مشاعر مختلطة بين الإنجاز الذي حققته ‏وفي الوقت نفسه فقداني للمركز الأول بفارق 5 نقاط فقط، لكن حرصت على التواصل مع منافسي ‏الأذربيجاني وقمنا بتبادل التهنئة وتمنى لي التوفيق في الموسم القادم".‏

ويشير عمرو إلى اعتماده على أسماء محددة من اللاعبين على رأسهم النرويجي إيرلينغ هالاند وصاحب ‏المستوى الثابت الإنجليزي هاري كين ولاعبه الأثير محمد صلاح واهتمامه باستخدام أكثر من لاعب من أرسنال ‏ومانشستر يونايتد وابتعاده عن باقي فريق مانشيستر سيتي لقيام مدربهم بيب غوارديولا بالمداورة بينهم ‏طوال الوقت.‏

ويوضح عمرو لموقع "دوت الخليج" أن عائلته والمحيطين به عبروا عن دهشتهم من انخراطه في اللعبة ‏لساعات طويلة لكنهم تفهموا الأمر عقب حصوله على المركز الثاني عالميا منوها إلى تلقيه التشجيع والدعم ‏من الأسرة عقب مقابلته مع الفريق الإعلامي لحساب الدوري الإنجليزي باللغة العربية.

ويرى عمرو أن انهماكه في لعبة "فانتاسي" لم يؤثر بالسلب على دراسته أو حياته الاجتماعية منوها لموقع "دوت الخليج" على تفوقه في كلية تجارة بجامعة المنوفية وحصوله على امتياز في عامه الدراسي الأخير.

وعن طموحه خلال البطولة الجديدة من "فانتاسي" يقول لموقع "دوت الخليج": "أرغب في الوصول لقمة اللعبة، أصبح لدي دافع أكبر لهذا التحدي، وأتوقع منافسة قوية من جميع الجنسيات".