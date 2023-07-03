العالم اليوم - تراجع أسعار الذرة لأدنى مستوياتها خلال 30 شهرا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 10:20 مساءً - تراجعت أسعار الذرة خلال 30 شهرًا إلى أدنى مستوياتها، بينما واصلت أسعار فول الصويا ارتفاعها في أكبر دولة منتجة لها في العالم إلى مستوى أعلى بكثير من توقعات السوق.

وكشفت وكالة بلومبرغ أنَّ العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو انخفضت بنسبة 6.4 بالمئة يوم الجمعة الماضي، وانخفضت بشكل أكبر اليوم إلى أدنى مستوى لها منذ بداية يناير عام 2021 قبل أن تبدأ في التعافي، بينما قفزت أسعار فول الصويا بنسبة 6.1 بالمئة يوم الجمعة الماضي، وواصلت ارتفاعها أكثر من 2 بالمئة اليوم الاثنين.

وقد أحدث التقرير الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية يوم الجمعة الماضي صدمة في الأسواق بعد أن أظهرت البيانات أن المساحة المنزرعة من فول الصويا بلغت 83.5 مليون هكتار اعتبارا من الأول من يونيو، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تدور حول 87.7 مليون هكتار.

وذكر التقرير أن المساحة المنزرعة من فول الصويا قد بلغت 5 بالمئة عما كانت عليه قبل عام، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2020، بينما بلغت المساحة المنزرعة من الذرة 94.1 مليون هكتار بزيادة نسبتها 6 بالمئة عما كانت عليه قبل عام، لتتجاوز بذلك التوقعات التي كانت تدور حول 91.9 مليون هكتار.