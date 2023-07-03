مواجهات فى مطار «بن جوريون» بين شرطة الاحتلال ومحتجين على تعديلات قضائية

جدة - نرمين السيد - تدفق آلاف من المحتجين المناهضين للحكومة على مطار بن جوريون الإسرائيلى اليوم الاثنين، ونشبت مناوشات بين البعض منهم والشرطة التى حاولت منعهم من إغلاق الطريق المؤدى لصالة بالمطار تتعامل مع معظم الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.





وتمكن العشرات من الحشد المعترض على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنفيذ تعديلات قضائية من دخول صالة الوصول بالمطار، وهم يرقصون ويهتفون فى مكبرات للصوت "ديمقراطية"، وتمكن أفراد من الشرطة فى النهاية من اصطحابهم للخارج، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "رويترز".

وامتلأ الرصيف خارج الصالة بمتظاهرين يحملون الأعلام وينفخون الأبواق ويقرعون الطبول، وكونت الشرطة طوقًا على الطريق بينما مرت سيارات الركاب والحافلات ببطء.

وفى وقت سابق من اليوم، أغلق المتظاهرون لفترة وجيزة سبل الوصول إلى ميناء بحرى إسرائيلى رئيسى.

ومساعى نتنياهو لتنفيذ تعديلات على النظام القضائى أدت إلى خروج احتجاجات غير مسبوقة، وأثارت المخاوف على سلامة الديمقراطية فى إسرائيل وأضرت بالاقتصاد.

وكشف رئيس الوزراء عن تلك الخطة بعد أن عاد إلى السلطة فى أواخر ديسمبر على رأس ائتلاف يضم أحزابًا يمينية متطرفة.

وتعهدت الشرطة بمنع تعطل العمل فى مطار بن جوريون، وقال متحدث باسم هيئة المطارات إنه لم تحدث أى تأخيرات غير عادية فى الرحلات حتى الآن، واعتقلت السُلطات أربعة من المحتجين.