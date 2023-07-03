جمال الكشكى لـ«الحياة اليوم»: الموقف المصرى ثابت فى القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، إن الموقف المصرى ثابت فى القضية الفلسطينية، حيث تؤمن دائمًا بالسلام الاستراتيجى، وتؤمن أنه لن يتحقق الاستقرار فى الشرق الأوسط إلا من خلال أن يحصل الشعب الفلسطينى على حقه.





وأضاف "الكشكى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أدان اليوم ما يحدث فى فلسطين على أيدى الاحتلال الإسرائيلى الغاشم. وتابع أن هناك عقيدة راسخة لدى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، وحكومته شديدة التطرف، وهى عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية والشعب الفلسطينى، وأن الأرض من البحر المتوسط لنهر الأردن يهودية، لذا ما يحدث فى فلسطين اليوم خير دليل على تطبيق هذه العقيدة. وأشار رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، إلى أن "نتنياهو" يريد إرضاء حكومته بكل السبل والطرق، وبالتالى يتم شن هجوم مفاجئ على الشعب الفلسطينى بين الحين والآخر.

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