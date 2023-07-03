العالم اليوم - يتم الترشح إليها سرا.. عالم حفريات مصري يفوز بجائزة عالمية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 11:19 مساءً - منحت جمعية الحفريات الفقارية (SVP)، المنظمة الأكبر عالميا في علم الحفريات الفقارية، الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، جائزة روبرت لين كارول (The Robert Lynn Carroll Award) العالمية.

وتُمنح هذه الجائزة السنوية التي تُعد إحدى أكبر جوائز التخصص في العالم، لعالِم واحد فقط، تقديرا لتميزه العلمي وإسهاماته الواضحه في مجال الحفريات الفقارية.

الفوز مفاجأة

وعن كواليس الفوز بالجائزة العالمية يروي سلام لموقع "دوت الخليج": "لم أصدق الفوز بالجائزة في البداية، لدرجة أنني قرأت مضمون الإيميل (البريد الإلكتروني) أكثر من مرة، قبل أن أُخبر أهلي وطلابي بالفوز. كانت لحظات عظيمة ومثالية".

وتابع أول مصري حاصل على دكتوراه من الخارج في تخصص الحفريات الفقارية من جامعة أكسفورد عام 2010 أن: "أهمية تلك الجائزة أنها صادرة من أعلى الجهات المتخصصة بالحفريات الفقارية في العالم، وهو اعتراف منهم بأن ما قدمناه يستحق أن يقال عليه استثنائيا، وعمل يستحق الشكر والتقدير، حيث يتم إعطائها سنوياً لمن لهم بصمة واضحة في هذا المجال".

الترشيح سري

وقال: "لا يوجد أي شخص يتقدم لتلك الجائزة، تكون عن طريق الترشيح السري من مختلف دول العالم، أي علماء يرون شخصا متميزا يقومون بترشيحه وإرسال خطابات توصية بما يقوم به وبعمله المختلف والمتميز في هذا المجال".

وأضاف: "علمت فيما بعد بأن عدد من الأساتذة قاموا بترشيحي من جامعة كاليفورنيا وجامعة ميشيغان ومن متحف التاريخ الطبيع، وعدد من طلاب سلام لاب"، حسب قوله.

ما هي جائزة روبرت لين كارول؟

واحدة من أكبر جوائز التخصص في العالم، والتي يتم منحها من قِبل جمعية الحفريات الفقارية بالولايات المتحدة، وهي المنظمة الأكبر عالميا في هذا العلم.

تُمنح الجائزة لعالم واحد فقط على مستوى العالم سنويا، لدوره المتميز وإسهاماته الواضحة في مجال الحفريات الفقارية.

لا يتقدم الفائز للجائزة، حيث يتم ترشيحه سرا (دون علمه)، لشدة المنافسة واحتدامها.

جرت العادة أن يكون الفائز قد سبق أن ترشح للجائزة من قبل عدة مرات، غير أن عالم الحفريات المصري هشام سلام فاز بها من أول مرة.

سيتم تسليم الجائزة بالملتقى السنوي لجمعية الحفريات الفقارية، والمتوقع عقده في أكتوبر المقبل بولاية أوهايو الأميركية، بحضور كثيف لعلماء الحفريات الفقارية حول العالم.

وأردف سلام في حديثه مع موقع "دوت الخليج" أن: "جميع عملنا في مصر يمكن أن يقال عليه صناعة مصرية خالصة، فكل الاكتشافات تمت في مصر، وتم إنشاء البرنامج والمركز في مصر، وأنا تميزت على أرض المحروسة، لذلك ففرحة طلابي كانت جميلة للغاية، لأنهم كانوا جزءا من الجائزة".

هدف العاِلم المصري

وتابع: "هدفي كان بناء جيل جديد من العلماء المصريين، وكان من أولوياتي اختيار الطلاب المتميزين، لذلك عملنا خلال العشر سنوات الماضية بكل طاقة وحماس، واكتشفنا عددا كبيرا ومتميزا من الاكتشافات أبرزها المنصوراصورس والحوت البرمائي الذي يعتبر الحلقة الوسيطة بين الحيتان البرية والمائية، والديناصور هابيل القاتل اللي اكتشفناه وعمره 98 مليون سنة وعدد كبير من الاكتشافات".

وأشار الفائز بجائزة روبرت لين كارول العالمية: