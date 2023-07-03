العالم اليوم - الجزائر تخفض إنتاج النفط 20 ألف برميل إضافية في أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 11:19 مساءً - أقرت الجزائر تخفيضا إضافيا لإنتاجها من النفط بواقع 20 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس المقبل، بغية دعم توازن سوق النفط، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.

وقالت الوزارة في بيانها إنه في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول "أوبك+" ودعما لعمليتي تخفيض الإنتاج الإضافيتين التي بادرت بهما المملكة العربية السعودية وروسيا من أجل دعم استقرار وتوازن سوق النفط، "قررت الجزائر تخفيضا إضافيا لإنتاجها بواقع 20 ألف برميل يوميا في الفترة الممتدة ما بين 1 و31 من شهر أغسطس القادم".

ويأتي هذا التخفيض ليضاف للخفض الطوعي السابق بواقع 48 ألف برميل يوميا الذي تقرر شهر أبريل المنصرم، بحسب الوزارة.

وأكدت وزارة الطاقة في بيانها أن إنتاج الجزائر لشهر أغسطس 2023 سيستقر في حدود 940 ألف برميل يوميا.

نقلت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري، لشهر آخر في أغسطس، مع إمكانية تمديده.

وبحسب الوكالة فإن إنتاج المملكة بعد هذا القرار سيكون في شهر أغسطس 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأضاف أن "هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".