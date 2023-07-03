الأمم المتحدة: التصعيد الحالى بالضفة الغربية خطير للغاية

ووفقاً للموقع الرسمى للأمم المتحدة، أوضح "وينسلاند"، أنه على اتصال مباشر مع جميع الأطراف ذات الصلة؛ لحثها على تهدئة الوضع بشكل سريع وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية، وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى جنين.
وأضاف أن العملية تأتى بعد أشهر من التوتر المتزايد، الذى يذكرنا مرة أخرى بالوضع شديد التقلب والذى لا يمكن التنبؤ به فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الاثنين مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، وقالت مصادر فلسطينية إنَّ جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.
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