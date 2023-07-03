واشنطن تطالب بتجنب إزهاق أرواح المدنيين بعد استهداف جنين

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين، إن من الضرورى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين، بعد أن ضربت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بطائرات مُسيرة فى واحدة من أكبر العمليات فى الضفة الغربية منذ 20 عامًا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقال مُتحدث باسم الوزارة "من الضرورى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين"، وأكد التصريحات السابقة للمُتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض التى قال فيها "ندعم أمن إسرائيل وحقها فى الدفاع عن شعبها". واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الاثنين مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، وقالت مصادر فلسطينية إنَّ جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.

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