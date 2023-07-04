العالم اليوم - النفط يهبط بفعل مخاوف النمو الاقتصادي رغم قرارات خفض الإنتاج

انتم الان تتابعون خبر النفط يهبط بفعل مخاوف النمو الاقتصادي رغم قرارات خفض الإنتاج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 12:22 صباحاً - انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة، الاثنين، بعد أن تغلبت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية على قرار السعودية وروسيا زيادة خفض إنتاجهما في أغسطس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا شهرا آخر ليشمل أغسطس، مضيفة أن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد ذلك.

وفي موسكو، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا، التي تسعى إلى تشديد إمدادات الخام العالمية وتعزيز الأسعار بالتنسيق مع السعودية، ستخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة أو 76 سنتا لتبلغ 74.65 دولار للبرميل عند التسوية بينما انخفض خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.2 بالمئة أو 85 سنتا إلى 69.79 دولار.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في وقت لاحق اليوم إن الدولة العضو في منظمة أوبك ستخفض إنتاجها من النفط 20 ألف برميل إضافية في الفترة من أول أغسطس إلى 31 منه لدعم جهود السعودية وروسيا لتحقيق التوازن في أسواق النفط واستقرارها.

وأضافت الوزارة أن الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى آخر قدره 48 ألف برميل تقرر في أبريل.