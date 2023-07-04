العالم اليوم - بدعم من أسهم قطاع البنوك و"تسلا".. مؤشرات "وول ستريت" ترتفع

انتم الان تتابعون خبر بدعم من أسهم قطاع البنوك و"تسلا".. مؤشرات "وول ستريت" ترتفع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 12:22 صباحاً - حققت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" مكاسب طفيفة عند الإغلاق في جلسة مختصرة، الاثنين، بسبب عطلة، بعد أن تلقت دعما من ارتفاع أسهم تسلا والبنوك.

وقفز سهم شركة تسلا بنسبة 6.9 بالمئة مع إعلان شركة تصنيع السيارات الكهربائية أنها سلمت عددا قياسيا من السيارات في الربع الثاني من العام.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، فزاد سهم ويلز فارجو 1.7 بالمئة، وصعد سهم "سيتي جروب" بنسبة 1.5 بالمئة، وربح مؤشر البنوك المدرج على "ستاندرد اند بورز" بنسبة 1.5 بالمئة عند الإغلاق.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 10.87 نقطة، أو بنسبة 0.03 بالمئة، إلى 34418.47 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 5.21 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 4455.59 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع 28.85 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 13816.77 نقطة.