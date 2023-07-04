العالم اليوم - إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 01:20 صباحاً - دفع الجيش الإسرائيلي، قبيل منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، بمزيد من تعزيزاته العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية قامت بحشد تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين - حيفا.

وأضافت المصادر، أن المواجهات ما تزال مستمرة في جنين ومخيمها بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف لطائرات المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 9 قتلى جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين، ونحو 100 جريحاً، بينهم 20 بحالة خطيرة، وقتيل في مدينة البيرة.