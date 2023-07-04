العالم اليوم - البرتغالي جوتا يلحق ببنزيمة وكانتي إلى نادي الاتحاد السعودي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 01:20 صباحاً - أعلن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البرتغالي الواعد جواو فيليبي "جوتا" (24 عاما) لمدة ثلاث سنوات قادما من سيلتك الاسكتلندي.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تم توقيع العقد اليوم الأحد 3 يوليو ... بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي".
وهي الصفقة الثالثة للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي.
من هو جوتا؟
- يعتبر جوتا من أبرز نجوم منتخب البرتغال للشباب
- يشغل مركز الجناح الأيسر في المنتخب البرتغالي
- تدرج في صفوف بنفيكا وتوج معه بطلا للدوري عام 2019.
- انضم إلى سلتيك الصيف الماضي بعدما لعب معارا في صفوفه موسم 2021-2022
- لعب مع بلد الوليد الإسباني موسم 2020-2021.
- وتوج جوتا مع سلتيك بلقب الدوري في عامي 2022 و2023 وكأس الرابطة والكأس المحلية عام 2023.
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