العالم اليوم - البرتغالي جوتا يلحق ببنزيمة وكانتي إلى نادي الاتحاد السعودي

انتم الان تتابعون خبر البرتغالي جوتا يلحق ببنزيمة وكانتي إلى نادي الاتحاد السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 01:20 صباحاً - أعلن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم البرتغالي الواعد جواو فيليبي "جوتا" (24 عاما) لمدة ثلاث سنوات قادما من سيلتك الاسكتلندي.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تم توقيع العقد اليوم الأحد 3 يوليو ... بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي".

وهي الصفقة الثالثة للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي.

من هو جوتا؟