سنجر: إسرائيل قتلت كل أمل فى سلام حقيقى مع الفلسطينيين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لم تستغل الفرصة التى قدمها الزعيم البطل الراحل محمد أنور السادات لبناء سلام حقيقى مع الفلسطينيين.
وأشار سنجر إلى أنه يكاد يكون هناك تساويا فى عدد السكان حاليا بين الفلسطينيين والإسرائيليين إذا تمت إضافة عرب فلسطين إلى عدد السكان الفلسطينيين.
وأكد خبير العلاقات الدولية إلى أن استمرار الاعتداء من إسرائيل على الفلسطينيين يقتل كل أمل فى سلام حقيقى، لافتا إلى أن الأجيال الجديدة تفقد أى أمل فى السلام.
وتابع: "قتلت السياسة الإسرائيلية فكرة حل الدولتين، وقتلت كل أمل فى فكرة العيش المشترك، كما وضعت الصعوبات على كل الشركاء الدوليين"، لافتا إلى أن موقف الولايات المتحدة لا يتغير كثيرا؛ حيث لا تنظر إلا إلى مصلحتها، كما لا تنظر إلا إلى اللوبى الصهيونى القوى فى واشنطن.
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