روسيا: صد 9 هجمات استهدفت هذه المنطقة.. والقضاء على 260 جنديا أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات القوات الروسية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، نجحت فى صد 9 هجمات للعدو فى مناطق زولوتاريفكا بجمهورية لوجانسك الشعبية، وفوديان وبيرفومايسكوى وكليشيفكا فى دونيتسك الشعبية، وكبدته خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات، من بينها آليات غربية الصنع.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، تمكنت وحدات القوات الروسية المتمركزة فى المنطقة العسكرية الجنوبية من صد تسع هجمات شنتها القوات العدوانية فى عدة مناطق. تضمنت الهجمات المستهدفة مناطق زولوتاريفكا فى جمهورية لوجانسك الشعبية، وفوديان وبيرفومايسكوى وكليشيفكا فى دونيتسك الشعبية. وقد تكبد العدو خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات، بما فى ذلك آليات غربية الصنع.

وأشارت إلى أن القوات الروسية صدت 4 هجمات للجيش الأوكرانى فى اتجاه كراسنو - ليمان، كما استهدف الجيش الروسى 3 مستودعات أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية فى منطقة زابوروجييه، واثنين آخرين فى مقاطعتى خاركوف و خيرسون، كما تم القضاء على 30 جنديا وتدمير 7 عربات، خلال اليوم الماضى.

وتابعت أن القوات الروسية قصفت بالمدفعية نقاط إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية، واستهدفت تجمعات العدو ومعدات عسكرية فى 118 منطقة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوى 14 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فى مناطق مختلفة خلال اليوم الماضى.