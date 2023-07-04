الخارجية الروسية تستنكر استعادة عضوية الولايات المتحدة فى اليونيسكو

ونقلت وسائل إعلام روسية بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الاثنين قوله إن "عملية استعادة عضوية الولايات المتحدة فى ال يونيسكو جرت خلافا لميثاق المنظمة والتفافاً على القواعد القائمة للمؤتمر العام للمنظمة".
وأوضح البيان أن العملية جرت "بدون الدراسة الدقيقة لكافة المسائل الرئيسية المتعلقة بالأمر، وقبل كل شيء تسديد واشنطن لديونها للمنظمة.
كانت المديرة العامة لل يونيسكو أودرى أزولاى قد أعلنت فى أوائل يونيو الماضى أن الولايات المتحدة أبلغت المنظمة رسميا عن استئناف عضويتها فيها اعتبارا من يوليو.
وقررت الولايات المتحدة العودة إلى المنظمة بعد نحو 6 أعوام من إعلان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الانسحاب منها.
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