العالم اليوم - بعد صراع مع المرض.. الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق

انتم الان تتابعون خبر بعد صراع مع المرض.. الموت يغيب الفنان المصري علاء عبد الخالق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 02:18 صباحاً - غيب الموت الفنان المصري علاء عبد الخالق بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.

بدأ علاء عبدالخالق مشواره الفني مع فرقة الأصدقاء في عام 1980 برفقه المطربة حنان ومنى عبدالغني.

أصدر أول ألبوم له عام 1985 والذي ساهم المطرب حميد الشاعري في توزيعه وإصداره، وشاركه في أداء أغنية بكبك كون.

اختفى الفنان عبدالخالق عن الساحة الفنية لفترة طويلة منذ 2002 حيث أصدر آخر ألبوم له بعنوان "عين بعين".

علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، في 23 فبراير 1964، وتخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم "الكاسيت" في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.