العالم اليوم - في ثاني حادثة من نوعها.. طعن عنصر بالحرس البحري شمالي تونس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 02:18 صباحاً - قالت وزارة الداخلية التونسية إن رجلا طعن عنصرا من الحرس البحري في ضاحية حلق الوادي شمالي العاصمة تونس، في ثاني حادث من نوعه يستهدف قوات الأمن في غضون أسبوعين.

وأضافت أن الشرطة سارعت بإلقاء القبض على المشتبه به، وأن رجل الحرس البحري نُقل للمستشفى وحالته مستقرة. ومازالت أسباب الهجوم غير معروفة حتى الان. وقٌتل شرطي الشهر الماضي بعد أن طعنه رجل أمام مقر السفارة البرازيلية في تونس.

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