مقتل شخص وإصابة 16 آخرين فى هجوم على مدينة أوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية فى مدينة "سومى" بـ أوكرانيا، أن شخصًا لقى مصرعه فيما أصيب 16 آخرون إثر استهداف وسط المدينة الواقعة شمال شرقى البلاد بأربع طائرات مسيرة.





وأوضحت الإدارة - عبر تطبيق "تليجرام"، أمس الاثنين - أن الهجوم أصاب مبنى إداريا ومبنيين سكنيين اثنين، مشيرة إلى أن عمليات الانقاذ ومكافحة الحرائق فى سومى تتواصل فى موقع الهجوم. وكان سلاح الجو الأوكرانى قد أفاد فى وقت سابق بإنه تمكن من إسقاط 13 طائرة مسيرة من أصل 17 طائرة من طراز "شاهد 131/136" أطلقتها موسكو على مدار الليلة الماضية.

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