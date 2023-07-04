العالم اليوم - 4 قتلى وإصابة آخرين في إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 05:17 صباحاً - نقلت صحيفة فيلادلفيا إن كوايرر عن الشرطة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة القول إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع ليل الاثنين في فيلادلفيا، وإنه تم احتجاز مشتبه به.

وأكد متحدث باسم إدارة شرطة فيلادلفيا لرويترز عبر البريد الإلكتروني سقوط "عدة ضحايا في إطلاق رصاص"، لكنه قال إنه ليست هناك تفاصيل أخرى حتى الآن.

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