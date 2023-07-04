زيلينسكى: لا يمكن تخيل أوكرانيا من دون شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس الأوكرانى - فى مقابلة حصرية مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية أذيعت أمس الاثنين - على أنه طالما بقيت شبه جزيرة القرم تحت ما وصفه بـ "الاحتلال الروسى" فإن ذلك يعنى شيئا واحدا هو أن الحرب لم تنته بعد "على حد تعبيره".

وبسؤاله هل يمكن أن يكون هناك سلام دون شبه جزيرة القرم وفق أى سيناريو محتمل، قال زيلينسكى: "إن هذا لن يكون انتصارا حينئذ".

وحول لقائه مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى إيه" وليام بيرنز الذى زار كييف مؤخرا، قال زيلينسكى إنه تفاجئ بتداول الأنباء عن الاجتماع فى وسائل الإعلام، مضيفا أن "اتصالى مع مدير "سى آى إيه" ينبغى أن يظل دائما سرا وبعيدا عن الاهتمام الإعلامى لأننا نناقش أمور مهمة - ما تحتاجه أوكرانيا وكيف تستعد أوكرانيا للتصرف".

وأردف "ليس لدينا أى أسرار نخفيها عن "سى آى إيه" لأننا نتمتع بعلاقات طيبة"، مشيرا إلى أن جهازى الاستخبارات الأمريكى والأوكرانى يتحدثان مع بعضها البعض.

وأضاف "الوضع واضح جدا، لدينا علاقات جيدة مع مدير "سى آى إيه" ونحن نتحدث، لقد أخبرته بكل الأمور المهمة المتعلقة بساحة المعركة التى نحتاجها".