مواجهات عنيفة بالضفة الغربية احتجاجا على عدوان جنين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين.
ومن جانبها قالت المراسلة ولاء السلامين من "القاهرة الإخبارية" فى رام الله، إن الضفة الغربية شهدت مواجهات عنيفة فى مظاهرات احتجاجية على العدوان الإسرائيلى فى جنين، فيما يستمر تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فى سماء جنين.
وأضافت السلامين أنه تم تسجيل حوادث مواجهة فى مناطق شعفاط والعيساوية والطور والرام وجبل المكبر، كما امتدت الاحتجاجات الغاضبة إلى جميع أحياء القدس ردًا على الهجوم العسكرى الإسرائيلى فى جنين.
وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلى قامت بإغلاق المدخل الرئيسى لمدينة أريحا فى الضفة الغربية، مما يعنى منع سيارات المواطنين بشكل كامل من المرور عبر المدخل المذكور.
وأوردت المصادر الرسمية أن تسعة مواطنين قد استشهدوا وأصيب 100 آخرون، بينهم 20 حالة خطيرة، خلال العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها يوم أمس الاثنين.
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