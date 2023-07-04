الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين تغادر الأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - يتكون هذا الفوج من 1780 حاجًا وحاجة، وهم المستضافون الأولى الذين تم تنظيم رحلاتهم ورعايتهم بواسطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة لتيسير أداء المناسك الدينية وتوفير الرعاية الشاملة للحجاج والزوار فى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الإثنين أن إجراءات الضيوف أنهيت عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة، عقب رحلة حج ناجحة وميسرة تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية والزيارات لعدد من المعالم الحضارية بالمدينتين المقدستين.

وفى سياق متصل، تعمل إدارة التطهيرعلى تعقيم وتعطير المسجد النبوى وسطحه وساحاته من خلال البرامج اليومية على مدار الساعة وبأفضل الأجهزة والكوادر البشرية حيث تتم الأعمال من خلال 600 معدة غسيل، ويشغلها كوادر مدربة عليها وتبلغ كمية المطهرات أكثر من 109 آلاف لتر يوميًا، كما تبلغ كمية المعقمات أكثر من 126 ألف لتر، بالإضافة إلى 30 ألف لتر من المعطرات يوميًا.

وفى السياق، اختتمت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، برنامجها التوعوى والعلاجى "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" فى نسخته السادسة حول ساحات الحرم المكى والمشاعر المقدسة والذى بدأ من غرة شهر ذى الحجة بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية ووزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون الحرمين والمجلس التنسيقى لحجاج الداخل "متحد" ورعاية استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة للتنمية المجتمعية وذلك بتوعية أكثر من 153 ألف حاج بخطر السموم، وعلاج 369 حاجًّا أبدوا رغبتهم فى الإقلاع عن التدخين وتقديم 732 استشارة طبية.

ومن جهة أخرى، قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، من خلال برنامج "وقايتك كمامتك "، أكثر من "2" مليون كمامة وزعت على الحجاج خلال موسم حج هذا العام داخل المسجد الحرام، وذلك لرفع مستوى الوعى لدى قاصدى بيت الله الحرام وأهمية الالتزام بلبس الكمامة ودورها فى الوقاية من عدد من الأمراض التنفسية التى قد تنتقل من شخص لأخر.