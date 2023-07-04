اليمن: ضبط خلية حوثية بمأرب تتولى زراعة العبوات الناسفة

جدة - نرمين السيد - تمكنت السلطات الأمنية فى محافظة مأرب باليمن من اعتقال خلية تنتمى لميليشيات الحوثى، وذلك بتهمة زرع عبوات ناسفة فى الطرق العامة والمواقع الحيوية بالمحافظة وتفجيرها عن بعد، وذلك لاستهداف المدنيين وإثارة الفوضى وعدم الاستقرار فى البلاد.





وأوضح الإعلام الأمنى بـ اليمن فى شرطة المحافظة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - أن قوات الأمن الخاصة نجحت فى ضبط أفراد فى الخلية أثناء قيامهم بزراعة عبوات ناسفة فى مفرق حريب والخط الدولى مستهدفين مركبات مدنية وعسكرية، مشيرا إلى أن عملية ضبط افراد الخلية الإرهابية، جاءت بعد عملية رصد وتتبع دقيق لتحركاتها. وأكد الإعلام الأمنى أنه تم التحقيق مع أفراد الخلية الحوثية وتسجيل اعترافاتهم الأولية، وسيتم بث الاعترافات الكاملة عبر وسائل الإعلام الليلة، متضمنة الأعمال الإرهابية التى نفذوها وأسماء القيادات الحوثية المتورطة فى تجنيدهم.

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